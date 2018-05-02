В начале недели в Ярковском районе утонул мужчина

В минувший понедельник, 30 апреля, в Ярковском районе в озере Старый Каишкуль утонул мужчина. По словам местных жителей, это был рыбак, который, возможно, мог провалиться под лёд.

Анастасия Лепехина. — По факту случившегося проводится проверка. Для выяснения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала 72.ru старший помощник руководителя регионального управления СКР