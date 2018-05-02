Лидеры Индии и Китая провели первый в истории неформальный саммит

Как отметили в офисе индийского премьера, в ходе своего визита в китайский город Ухань, провинция Хубэй, Моди 6 раз встретился с лидером Китая , обменявшись с ним мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся двусторонних отношений и имеющих глобальное значение, а также согласовали видение и приоритеты для развития двух стран в контексте текущей ситуации на международной арене.

Лидеры выразили общее мнение, что одновременное устойчивое развитие двух крупнейших экономик в Азии, поддерживающих мирные, стабильные и сбалансированные отношения, оказывает серьезное влияние не только на регион, но и на мировое устройство. Стороны обсудили позиции стран на стратегическую и долгосрочную перспективу. Они договорились активизировать усилия, способствующие сближению двух стран, путем выработки механизмов, позволяющих создать прочую основу для будущего взаимовыгодного взаимодействия.

Вместе с тем в ходе саммита был также затронута проблематика урегулирования пограничных разногласий. Моди и Си Цзиньпин выразили поддержку работе Специальных представителей по вопросу о границе между Индией и Китаем и настоятельно призвали их активизировать свои усилия по поиску справедливого, разумного и взаимоприемлемого решения проблемы. Они также согласовали намерения выпустить «стратегическое руководство» для пограничных войск, которым они должны будут руководствоваться при реализации различных мер по укреплению доверия, согласованию мероприятий по поддержанию безопасности на границе, а также развитию механизмов по обмену информацией для предотвращения приграничных инцидентов.

В том числе были затронуты развитие торговых отношений, расширение культурных связей. Лидеры подчеркнули «важность создания открытого, многополярного, плюралистического мирового экономического порядка, который позволит развиваться всем странам и будет способствовать ликвидации нищеты и неравенства во всех регионах мира». Они отметили, что Дели и Пекин внесли значительный вклад в «глобальное процветание и мир, благодаря росту политического влияния и экономическому развитию двух стран» и будут продолжать прилагать усилия для дальнейшего глобального роста".

Моди и Си Цзиньпин заявили о своей приверженности к конструктивному взаимодействию при решении глобальных проблем, включая изменение климата, устойчивое развитие, продовольственную безопасность и т.д., а также подчеркнули важность реформирования многосторонних финансовых и политических институтов, чтобы сделать их представительными и отвечающими потребностям развивающихся стран.

В завершении саммита стороны высоко оценили возможности от проведения неформальных встреч, которые предоставляют прямой, свободный и откровенный обмен мнениями, и договорились о целесообразности проведения в будущем большего числа диалогов в таком формате с целью достижения общего понимания будущих направлений в индийско-китайских отношениях.