У исчезнувшей Юлии Скрипаль появился странный двойник

Ажиотаж вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля пошёл на спад. В зарубежных СМИ больше не трубят о новых «уликах». Между тем племянница экс-разведчика Виктория Скрипаль написала открытое обращение к своей двоюродной сестре Юлии и продолжает ждать ответа из визового центра Великобритании

Вечером 1 мая на страницах Виктории Скрипаль в соцсетях появилось открытое письмо, адресованное её двоюродной сестре Юлии. В нём женщина выражает обеспокоенность полным отсутствием информации о состоянии и самочувствии своих родных. Она пишет, что Юлия не выходит с родственниками на связь, и ни о ней, ни о её отце, бывшем полковнике ГРУ , ничего не известно. Также Виктория предлагает сестре помощь: забрать из собачьей гостиницы питомца девушки, пса Нуара, к себе (ранее «КВ» писал о том, что Виктория уже пробовала забрать собаку из кинологического центра), и взять на себя решение вопросов по содержанию и сохранности её квартиры и машины. Виктория отмечает: чтобы можно было что-то сделать — необходима доверенность, которую Юлия при желании сможет передать через консульский отдел посольства РФ в любой стране.

Как рассказала «КВ» сама Виктория Скрипаль, письмо она разместила из-за отчаяния. По словам племянницы бывшего шпиона, первый и единственный разговор с сестрой никак не прояснил ситуацию, наоборот, после общения у неё возникло ещё больше вопросов и недоверия к тем заявлениям, которые публикуются от имени Юлии Скрипаль. Кроме того, Виктория высказала непонимание того, что состояние её дяди и местонахождение сестры покрыто тайной.

— Очень странно, что никто не показывает ни видео, ни фото Сергея Викторовича. Мне никто ничего не говорит, нашим дипломатам тоже никто внятного ответа не предоставляет. И это при том, что у меня на руках доверенность от его матери — его ближайшего родственника, и я имею право знать, что с ним, — негодует Виктория Скрипаль.

— От Юлии тоже никаких вестей, складывается впечатление, что ей запрещают общение. Я могу допустить, с трудом конечно, но могу, что она не хочет меня видеть, но она сама должна мне это сказать и объяснить спокойно. То, что она говорила по телефону — я имею в виду, когда она уходила от ответа и говорила, что меня никто не пустит к ним — я не воспринимаю, она могла говорить не по своей воле или из соображений моей безопасности. Вместо любимой сестрёнки с нами (с двоюродными сёстрами Юлии — Викторией и Еленой) общается её фейк в Твиттере.

Со слов Виктории, она рассчитывает на то, что открытое обращение не пройдёт незамеченным и Юлия ответит на него. Она считает, что на «бытовой» посыл у сестры найдётся возможность ответить, и она в свою очередь узнает, что о ней помнят, её ждут в России и родственники готовы ей помочь.

Мы зашли на страницу аккаунта в Твиттер с именем «Юлия Скрипаль». Действительно, кто-то «постит» различные сообщения от имени россиянки, вступая в диалог с её двоюродной сестрой Еленой, сообщая о местонахождении и самочувствии. Например, псевдо-Юлия сообщает, что находится в США , ее последний твит датируется 1 мая. В сообщении автор пишет, что надеется скоро вернуться в Россию, а папа останется жить в Америке.

Однако родственники Юлии уверены, что эта страница — фейк, так как на вопросы, ответы на которые знает только настоящая Скрипаль, двойник не отвечает, ссылаясь на последствия отравления «Новичком».

От источника в следствии «КВ» стало известно, что правоохранители проверяют информацию о поступавших ранее звонках в российский кинологический центр, которые якобы совершала Юлия.

Собеседник из дипведомства рассказал «КВ», что ход делу в открытой для общества плоскости может дать визит Виктории Скрипаль в Солсбери. В настоящее время ожидается ответ из визового центра. Напомним, Виктория Скрипаль подала заявку на срочную 4-х дневную визу 18 апреля.