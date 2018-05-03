В Параде Победы в Калининграде проедут танки, ракетные комплексы и БТР

В военном параде в Калининграде будет задействованы танк Т-34 и танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, зенитные ракетные системы С-400, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», сообщает пресс-служба Балтийского флота.

По площади Победы 9 мая также проедут реактивные системы залпового огня «Град», крупнокалиберные артиллерийские орудия «Гиацинт». Всего — свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Подготовка военной техники к участию в параде уже завершилась.

«Водители и механики-водители проверили техническое состояние вверенной техники, в частности, уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, исправность световых приборов. Более 30 автомобилей и артиллерийских орудий были заново окрашены», — рассказали на Балтфлоте.