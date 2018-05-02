Как избежать укуса клеща. Рекомендации от МЧС

С началом дачного сезона, походов в лес и на рыбалку начинается и пора активизации клещей — переносчиков клещевого энцефалита, болезни Лайма, лихорадки КУ и других недугов. Пик укусов обычно приходится на апрель — июнь, но опасность укусов сохраняется до глубокой осени. Сотрудники ГУ МЧС России рассказывают, как защитить себя от опасных болезней.

Если вы собираетесь выехать в лес, защищаться нужно заранее — с помощью серии прививок от энцефалита, первая из которых ставится в ноябре. Это помогает не заболеть энцефалитом, но не спасает от болезни Лайма и собственно от укусов клещей. Если вы не вакцинированы, перед походом в лес нужно обязательно использовать средства личной защиты. В первую очередь, важно правильно одеться. Для лесных прогулок отлично подойдут кофты и куртки с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью. Брюки следует заправить в высокие сапоги, обувь должна закрывать стопы и лодыжки, давая возможность заправить в нее одежду. Обязательно наденьте головной убор. Для дополнительной защиты используйте аэрозоли и прочие средства для отпугивания клещей. Находясь в лесу, не стоит садиться или ложиться. После похода в лес обязательно нужно осмотреть себя, а лучше, чтобы вас осмотрел кто-то другой. Если клещ все-таки присосался, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Как вести себя в лесу, чтобы избежать укусов клещей?

— носить одежду светлых тонов (чтобы клещ был на ней заметен), с длинными рукавами и штанинами. При этом хорошо, если рукава имеют плотно застегивающиеся по руке манжеты, а ворот плотно прилегает к шее, чтобы клещ не мог забраться под одежду, брюки можно заправить в носки;

— каждые 1,5 — 2 часа внимательно осматривать друг друга, чтобы вовремя заметить и снять клеща, пока он не успел присосаться.

Что делать, если клещ все-таки присосался?

— если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в особенности, если пострадавший — ребенок!), лучше обратиться за медицинской помощью, например, в травмпункт. В случае, если медицинская помощь недоступна (ближайшее медицинское учреждение находится очень далеко), можно попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок. Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже;

— не следует пытаться проколоть клеща, капать на него спиртом, травить керосином и поджигать — при этом он выпустит в кожу заразную жидкость;

— после удаления клеща на коже остается ранка, которая может послужить «воротами» для инфекции. Ее нужно сразу же продезинфицировать зеленкой или йодом;

— если клещ укусил ребенка, необходимо обязательно обратиться в медицинское учреждение — независимо от того, сумели вы самостоятельно справиться с удалением паразита или нет;

— удаленного паразита необходимо сохранить в плотно закрытом флаконе для исследования на предмет содержания вируса энцефалита и возбудителя боррелиоза. Если возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол иммуноглобулина.

Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется исследовать на зараженность боррелиями и вирусом клещевого вирусного энцефалита в лаборатории. Клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При невозможности исследования, клеща следует сжечь или залить кипятком.