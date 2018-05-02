Уникальные фотографии из первой Австралийской антарктической экспедиции 1911-1914 годов

В 1911 году группа ученых и искателей приключений под предводительством геолога Дугласа Моусона покинула австралийский город Хобарт . Команда из 37 человек направилась через остров Маккуори (попутно составив первую подробную карту острова) на неизведанные земли Антарктики.

Австралийская экспедиция стала беспрецедентным событием для антарктических исследований для того времени. Информация геологических, климатологических и биологических исследований внесла огромный вклад в изучение региона. Из 37 человек группы под командованием Моусона у 20 была ученая степень, только двое из них — сам Моусон и командир Западной партии Ф. Уайлд — обладали полярным опытом.

Официальным фотографом Австралийской антарктической экспедиции стал Фрэнки Херли.

Источник: Design Your Trust

В 13 лет Фрэнк бросил школу и устроился на работу на сталелитейный завод «Esk Bank Ironworks» в городке Литгоу. Интерес к фотографии юному Хtрли привил его мастер-наставник на заводе, который был страстно увлечен этим, довольно новым тогда видом искусства, и который часто брал его с собой на «фотопрогулки» в Голубые горы, в окрестностях которых расположен городок.

В 1911 году доктор Дуглас Моусон пригласил Фрэнка Херли принять участие в качестве фотографа в первой Австралийской антарктической экспедиции. Помимо своих основных обязанностей, Херли принял активное участие в решении повседневных экспедиционных задач, а также стал участником похода «Южной партии» под руководством астронома Эдварда Бейджа, целью которой было проведение наблюдений за земным магнетизмом в непосредственной близости от южного магнитного полюса земли. С 10 ноября 1912 года по 11 января 1913 года партия в условиях жестокой непогоды прошла по Антарктиде более 600 миль (965 километров).

Ледяная пещера.

Участник экспедиции смотрит на воду залива Коммонуэлт.

Разбитое промысловое судно на пляже о. Маккуори.

Ледяной гриб.

Хаски тянут сани.

Биолог Гамильтон собирает планктон с борта «Авроры».

Артур Сойер и детеныши морского слона.

Гарольд Гамильтон и скелет морского слона.

Члены экспедиции на кухне.

Уайлд и Уотсон кутаются в спальный мешок в санях.

Щенок ездовой собаки.

Птенцы пингвинов Адели после сильной пурги.

Баклан защищает свое гнездо, остров Маккуори.

Собаки на основной базе.

Типичный портрет человека, вышедшего на воздух в ураган. На фото метеоролог Мадиган после снятия показаний приборов.

Морские слоны.

Королевские пингвины.

Место зимовки, Земля Королевы Мэри.

Членый экспедиции.

Фотография иллюстрирует передвижение во время ураганного ветра.