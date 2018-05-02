Оппоблок возмущен ходом расследования «Одесской Хатыни»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в среду.

«Сегодня наши сердца наполняет скорбь, но также растет и возмущение. За четыре года власть так и не смогла и не захотела найти убийц. Больше нет оснований ждать от этой власти того, что участники преступления будут найдены и преданы справедливому суду. Мы не ждем восстановления законности от власти, которая основой своей политики сделала углубление расколов, провоцирование противоречий и конфликтов в обществе», — цитирует РИА Новости заявление партии.

Ильичевский суд Одесской области 18 сентября 2017 года оправдал сторонников «антимайдана», обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади, и освободил их из-под стражи. По данным местных СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов «антимайдана», которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников «евромайдана». Жалоба на оправдательный приговор должна быть рассмотрена 11 июня Апелляционным судом Николаевской области.