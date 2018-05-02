Ещё
Оппоблок возмущен ходом расследования «Одесской Хатыни»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оппоблок возмущен ходом расследования «Одесской Хатыни» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в среду.
«Сегодня наши сердца наполняет скорбь, но также растет и возмущение. За четыре года власть так и не смогла и не захотела найти убийц. Больше нет оснований ждать от этой власти того, что участники преступления будут найдены и преданы справедливому суду. Мы не ждем восстановления законности от власти, которая основой своей политики сделала углубление расколов, провоцирование противоречий и конфликтов в обществе», — цитирует РИА Новости заявление партии.
Ильичевский суд Одесской области 18 сентября 2017 года оправдал сторонников «антимайдана», обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади, и освободил их из-под стражи. По данным местных СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов «антимайдана», которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников «евромайдана». Жалоба на оправдательный приговор должна быть рассмотрена 11 июня Апелляционным судом Николаевской области.
После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». По многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.
Украина.ру: последние новости
«Взгляд»: Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца Опрос: Москвичи о трагедии 2 мая в Одессе Елена Лукаш: Правда об «Одесской Хатыни» замалчивается, палачи на свободе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию137
США начали военную операцию в Сирии241
Военные корабли НАТО вошли в Черное море302
Грузия определилась с российской политикой45
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину123
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение