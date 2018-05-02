В Башкирии работает школа подготовки заключённых к освобождению

Уфе накануне майских праздников занятия в рамках «Школы подготовки осужденных к освобождению» состоялись в колонии-поселении КП-5 и исправительных колониях: ИК-3, ИК-9 и ИК-13.

«Главные проблемы у освобождающихся людей, это трудоустройство и оформление документов, — объясняет сотрудник пресс-службы УФСИН по РБ Глеб Полиновский. — Часто у таких людей документы утеряны. Им нужно знать, куда обратиться, чтобы их восстановить. А также с чего начать поиски работы. Многие, до того, как попали в колонию, вели асоциальный образ жизни и не работали. У многих нет семьи, но какой-то свой угол у большинства имеется. В КП-5 и ИК-13 обычно сроки небольшие, люди еще не так оторваны от жизни. На строгом режиме — в ИК-3 и ИК-9 — по-разному».

На встречах осужденным рассказали о положении на рынке труда в Уфе.

Проводился мастер-класс по организации самостоятельного поиска работы «10 шагов навстречу успеху — новый старт». Занятие давало ответы на вопросы: «Где искать работу?», «Как искать работу?», «Как организовать самостоятельный поиск работы и пройти собеседование с работодателями?», «Как составить резюме?».

Осужденным объяснили, как обратиться в службу занятости, получить статус безработного, пройти обучение, и какие потребуются документы.

В занятиях школы приняло участие 130 осужденных, готовящихся к освобождению в ближайшие 6 месяцев.

Кроме того, в клубе ИК-13 выступили сотрудники муниципальных и социальных служб.

Специалисты рассказали о типичных проблемах, с которыми сталкиваются освободившиеся люди и разъяснили, как действовать в сложившейся ситуации, ответили на вопросы.

«Большинство осуждённых уже ранее отбывало наказание, таких в колониях больше половины. «Школы подготовки к освобождению» как раз нацелены на то, чтобы люди не совершали новых преступлений», — заметил Г. Полиновский.