В воронежском зоопитомнике у пары бизонов родился детеныш

В зоопитомнике «Червленый яр» у пары бизонов родился малыш, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Сейчас детеныш бизона находится рядом с мамой и питается ее молоком. Сотрудники зоопитомника пока не могу определить пол, поскольку родитель никого не подпускают к малышу.

Бизоны живут в воронежском питомнике с 2012 года. Их привезли из Приокско-Террасного заповедника, самца — в 2011году, самку — в 2012 году. Первое потомство у пары получилось в мае 2015 года, второе — в сентябре 2017 года.