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В воронежском зоопитомнике у пары бизонов родился детеныш
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В воронежском зоопитомнике у пары бизонов родился детеныш 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
В зоопитомнике «Червленый яр» у пары бизонов родился малыш, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Сейчас детеныш бизона находится рядом с мамой и питается ее молоком. Сотрудники зоопитомника пока не могу определить пол, поскольку родитель никого не подпускают к малышу.
Бизоны живут в воронежском питомнике с 2012 года. Их привезли из Приокско-Террасного заповедника, самца — в 2011году, самку — в 2012 году. Первое потомство у пары получилось в мае 2015 года, второе — в сентябре 2017 года.
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