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Жээнбеков: Интеграция Кыргызстана в ЕАЭС остается приоритетом
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Жээнбеков: Интеграция Кыргызстана в ЕАЭС остается приоритетом 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что интеграция страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) была и остается приоритетным направлением, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы придаем большое значение этому объединению и нацелены на дальнейшее развитие продуктивного и плодотворного сотрудничества со странами союза», — сказал Жээнбеков на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.
Саркисян, в свою очередь, отметил, что активная позиция президента Кыргызстана по вопросам евразийской интеграции «помогает в продвижении и углублении интеграционного проекта».
Стороны также обсудили повестку дня предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.
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