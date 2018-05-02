Пять улиц Калуги остались без воды

Улицы Кибальчича, Дальняя, Светлая, Прохладная и Малоярославецкая утром 2 мая остались без воды. Воду пришлось отключить для того, чтобы устранить последствия аварии на водоводе диаметром 400 миллиметров, сообщили в пресс-службе Калугаоблводоканала. Фото ТРК «Ника ТВ» Водовод прорвало накануне в районе дома №338а на Московской улице. По этому адресу расположен ТРЦ «Торговый квартал». Вечером на лужайке перед ТРЦ уже бил фонтан высотой около полутора метров. Когда планируется завершить ремонтные работы и возобновить подачу воды, пока не сообщается.