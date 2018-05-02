Ещё
Пять улиц Калуги остались без воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять улиц Калуги остались без воды 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Улицы Кибальчича, Дальняя, Светлая, Прохладная и Малоярославецкая утром 2 мая остались без воды. Воду пришлось отключить для того, чтобы устранить последствия аварии на водоводе диаметром 400 миллиметров, сообщили в пресс-службе Калугаоблводоканала. Фото ТРК «Ника ТВ» Водовод прорвало накануне в районе дома №338а на Московской улице. По этому адресу расположен ТРЦ «Торговый квартал». Вечером на лужайке перед ТРЦ уже бил фонтан высотой около полутора метров. Когда планируется завершить ремонтные работы и возобновить подачу воды, пока не сообщается.
Калуга 24: последние новости
Театральную площадь 1 мая перекроют Калужская область выбрала оператора по обращению с ТКО На прямые платежи за тепло перешли 300 калужских домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию137
США начали военную операцию в Сирии241
Военные корабли НАТО вошли в Черное море302
Грузия определилась с российской политикой45
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину123
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение