Стихийная плотина из мусора перегородила в Сызрани русло реки

Сотни пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора, перегородившего русло Крымзы, взволновали местных жителей.

Сызранцы бьют тревогу: на Крымзе в районе Военного городка образовалась свалка и перегородила русло реки. По словам возмущённых местных жителей, каждый считает, что одна выкинутая им за забор пластиковая бутылка большой погоды не сделает. Но со временем их число возрастает, течение подхватывает отходы и прибивает к одному месту. Последствия — мусорная плотина, до которой Крымза разлилась больше обычного, а после — обмельчала. Сызранские борцы за экологию надеются на решение проблемы с помощью постов в соцсетях. Такая практика уже существует. Как сообщает КТВ-Луч, в прошлом году коммунальщики быстро отреагировали на публикацию в интернете о том, что свалка под пешеходным мостом не даёт реке спокойно течь, и устранили проблему.

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