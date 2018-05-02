Ещё
Стихийная плотина из мусора перегородила в Сызрани русло реки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стихийная плотина из мусора перегородила в Сызрани русло реки 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Сотни пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора, перегородившего русло Крымзы, взволновали местных жителей.
Сызранцы бьют тревогу: на Крымзе в районе Военного городка образовалась свалка и перегородила русло реки. По словам возмущённых местных жителей, каждый считает, что одна выкинутая им за забор пластиковая бутылка большой погоды не сделает. Но со временем их число возрастает, течение подхватывает отходы и прибивает к одному месту. Последствия — мусорная плотина, до которой Крымза разлилась больше обычного, а после — обмельчала. Сызранские борцы за экологию надеются на решение проблемы с помощью постов в соцсетях. Такая практика уже существует. Как сообщает КТВ-Луч, в прошлом году коммунальщики быстро отреагировали на публикацию в интернете о том, что свалка под пешеходным мостом не даёт реке спокойно течь, и устранили проблему.
Фото: Pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Первомай Самара встретит праздничным шествием Самара встретила Праздник Весны и Труда многотысячным шествием трудовых коллективов Досрочное голосование на выборах губернатора отменят
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию137
США начали военную операцию в Сирии241
Военные корабли НАТО вошли в Черное море302
Грузия определилась с российской политикой45
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину123
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение