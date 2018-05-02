Плотина из мусора: в Сызрани пластиковые отходы заблокировали русло реки Крымза

Жители Сызрани сообщили о происшествии на реке Крымза. Участок водоема оказался заблокирован мусором.

— Река Крымза в Сызрани. Бобробомжи или просто глупые «животные», — прокомментировал ситуацию автор фото.

По словам горожан, «плотина» образовалась из веток и корней деревьев и десятках пластиковых бутылок. Они просят специальные службы очистить реку.

Река Крымза является правобережным притоком Саратовского водохранилища. Онап течет с северо-запада на юго-восток, низовье пересекает Сызрань. Длина Крымзы — 50 км, площадь водосбора — 365 кв. км.