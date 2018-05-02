Не ведали они, как высоко рука Господа…

Четыре года назад в Одессе в Доме профсоюзов майданутые воины сожгли заживо 48 человек.

Тогда эта трагедия искренне потрясла многих. Люди были уничтожены фактически фашистскими методами, а тех, кому удавалось выбраться из горящего здания, просто забивали до смерти. Чудовищная трагедия.

Помню, как четыре года назад сводки новостей, соцсети просто взрывались от гнева. Казалось, невозможно поверить, чтобы с такой яростью, ненавистью просто взяли и уничтожили почти полсотни людей. Причем просто так, совершенно без какой бы то ни было причины.

России тогда был объявлен траур, а в самой Украине сделали вид, что ничего не произошло.

Казалось бы, этой ужасающей трагедии нет никакого оправдания, как и нет прощения тем, кто бросал коктейли Молотова в окна Дома профсоюзов, чтобы сжечь заживо как можно больше людей.

И виновных обещали во что бы то ни стало наказать.

Прошло четыре года, но никто из подозреваемых, которые, к слову, не то что не скрывались, а наоборот это страшное преступление ставили себе в заслугу, не понес никакого наказания. Их имена, фамилии, адреса известны.

Конечно, на Украине ни шатко, ни валко идет судебный процесс относительно событий в Доме профсоюзов в Одессе, но надеяться на то, что виновные понесут наказание, не приходится. Это относительно официальной реакции на события.

Как мы помним, в 2014 году многие общественные активисты били себя в грудь и кричали, что одесскую трагедию нельзя забыть и простить. Однако, прошло немного времени, и все общественные страсти улеглись — как будто все забыли, все простили. Конечно, теперь каждый год 2 мая в новостях выходят сюжеты, посвященные трагедии, и на этом фактически все.

Однако история знает примеры, когда спустя годы возмездие настигало преступников, виновных в гибели десятков и сотен тысяч невинных людей. После победы во Второй мировой войне под ногами успевших сбежать от суда нацистских преступников горела земля. Срока давности по их преступлениям не было. Так, в мае 1960 года оперативниками израильской разведки Моссад в Аргентине был похищен бывший эсесовец Адольф Эйхман , лично ответственный за депортацию и уничтожение евреев. Спустя 15 лет после войны он, видимо, считал, что легко отделался и ничто больше ему не угрожает. Но, как писали древние летописцы: «Не ведали они, как высоко рука Господа…».

История, как мы знаем, имеет свойство повторяться.