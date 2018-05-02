В Перми в день рождения изобретателя электросварки проведут квест на велосипедах и мотоциклах

5 мая в Перми пройдет квест в честь дня рождения известного горожанина, изобретателя электросварки Николая Славянова. Участники смогут узнать много интересного об имениннике и городе. Передвигаться по маршруту можно на автомобиле, мотоцикле, велосипеде, общественном транспорте и даже пешком.

— Городской квест по славяновским местам стартует в 10:00 от дома-музея Славянова на улице 1905 года, 37 и завершается в 13:00 там же, — рассказали в музее. — Участвовать можно в команде или индивидуально. При себе важно иметь смартфон или другое устройство с выходом интернет и фотокамерой.

Маршрут квеста будет пролегать по местам, связанным с жизнью и профессиональной деятельностью Николая Славянова. В каком порядке двигаться между пунктами участники будут определять сами — от того, насколько удачно они спланируют свои передвижения, будет зависеть их результат.

— Чтобы участвовать в квесте, нужно вступить в группу дома-музея Славянова во «Вконтакте», 5 мая зарегистрироваться в музее, пройти инструктаж, разработать тактику и отправиться в путь. Для победы в квесте нужно за два часа успеть побывать во всех памятных местах, предоставить фотоотчет о своих передвижениях и вернуться в музей для награждения.

Узнать подробнее о квесте в честь дня рождения Николая Славянова можно по телефону 267-77-41 или в группе музея во «Вконтакте».

Также 5 мая в Перми пройдут «Чистые игры» — соревнования по уборке мусора с берегов Данилихи.