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За ЖКХ придётся платить по-новому
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За ЖКХ придётся платить по-новому 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Первые «прямые» договоры, заключенные собственниками по новому Федеральному закону, начнут работать в середине мая, сообщает « Российская газета» со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня.
Организация таких платежей требует не менее 30 дней. За этот период ресурсоснабжающая организация должна уведомить собственников о переходе на прямой способ оплаты ресурсов, например, повесить объявление на информационном щите подъезда.
«Я думаю, через месяц после вступления закона должны быть первые дома, которые уже перешли на «прямые» договоры, это где-то в середине мая», — сказал Мень.
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