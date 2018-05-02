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«Волосатая паника» или Чего только нет в Австралии!
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«Волосатая паника» или Чего только нет в Австралии! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жителям Вангаратта «посчастливилось» столкнуться с уникальной природной катастрофой. Окрестности города буквально заполонил сорняк, в народе называемый «волосатой паникой». Эту сухую траву перегоняет ветер, и она кругом скапливается в виде сугробов, заполняя собой дворы и создавая серьезные проблемы местному населению.
Многие жители Вангаратта вынуждены по нескольку раз в день убирать сорняк, расчищая проход к дому и участок. «Волосатая паника» целиком покрывает газоны и блокирует входные двери. Иногда сугробы из этого сорняка достигают крыш!
Это явление наблюдается здесь ежегодно, но в этом году природа переусердствовала, ведь еще никогда травы не было так много! Эксперты винят во всем аномальную жару и почти полное отсутствие осадков.
Кроме того, масло в огонь подлил местный фермер, поля которого сейчас находятся в запущенном состоянии.
Следует заметить, что «волосатая паника» очень опасна для овец и прочих травоядных животных. К счастью, для людей, собак и кошек она не представляет вреда.
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