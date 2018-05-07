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Ревизоры разрешили ТРК «Семь звезд» в Волгограде возобновить работу
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Ревизоры разрешили ТРК «Семь звезд» в Волгограде возобновить работу 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 7 мая, Трактороаводский районный суд Волгограда вынес решение о возобновлении работы известного горожанам как «Диамант на Тракторном» торгово-равзлекательного центра. Сотрудники ГУ МЧС России по региону совместно с судебными приставами проверили ТРК «Семь звезд» и пришли к выводу, что все выявленные нарушения устранены.
— Сегодня в рамках исполнения решения Тракторозаводского районного суда Волгограда судебный пристав вместе с сотрудниками МЧС России по Волгоградской области подтвердили устранение руководством ООО «Багарта» нарушений требований противопожарного законодательства в торгово-развлекательном комплексе «Семь звёзд», — сообщает пресс-служба суда. — Все системы противопожарной безопасности приведены в рабочее состояние.
По данным суда, в ТРК «Семь звезд» наладили звуковые оповещатели, в том числе в кинозалах «Трактора», в коридорах эвакуационного выхода из кинотеатра установили оросители автоматической установки водяного пожаротушения. До проверки их там, как оказалось, не было. В случае чрезвычайной ситуации эвакуационные выходы кинозалов будут открываться в автоматическом режиме, помещения насосной станции обеспечены схемой противопожарного водоснабжения. Кроме этого, ревизоры проверили пожарные гидранты на водоотдачу, провели испытания установок водяного пожаротушения аэродинамические испытания систем противодымной защиты здания.
— В ТРК «Семь звезд» обеспечено работоспособное состояние системы противодымной вентиляции в батутном центре, фойе батутного центра оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализации, — добавляют в пресс-службе суда. — Помещения магазинов «Детский мир» и «Озорник» оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения.
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