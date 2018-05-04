Прокуратура и МЧС хотят раз в год ходить по торговым центрам Волгограда

Сотрудники прокуратуры МЧС предлагают внести поправки в закон и вместо проверок раз в четыре года наведываться в торговые центры каждый год.

— После трагедии в Кемерово мы по поручению Генеральной прокуратуры начали осматривать торговые центры Волгограда и Волжского, — рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере Дмитрий Васютенко. — ТРЦ и кинотеатры отнесены к объектам со значительным риском и проверяются раз в четыре года. За это время в торговом центре успевает смениться несколько арендаторов, которые переделывают помещения под себя. Собственник расслабляется и перестает соблюдать закон. Мы предлагаем отнести ТРЦ к категории с очень высокой степенью риска и приходить с проверками раз в год.

Частые встречи с проверяющими не станут кошмарным сном для волгоградского бизнеса, уверены в прокуратуре и в региональной службе МЧС.

— Деньги на содержание системы пожарной безопасности не столь большие. Не катастрофические, — убежден Дмитрий Васютенко. — Когда владельцам торговых центров грозит закрытие хотя бы на несколько дней, они сразу же находят средства. Поверьте, кошмарить бизнес никто не собирается. Сейчас мы будем следить за устранением нарушений. Рассматривать видео, фото и документы, подтверждающие, что все наши замечания действительно устранены.

В волгоградской прокуратуре уточнили, что многие собственники закрытых торговых центров уже отчитались об устранении всех нарушений.

— Мы не удовлетворимся бумажным ответом — будем все перепроверять, — добавил Дмитрий Васютенко. — Сейчас мы осмотрели около 300 помещений — охватить их все пока что не можем чисто физически. Но мы составили список в порядке приоритетности — внеплановые визиты ревизоров пройдут во всех местах массового скопления горожан.

После тотальной проверки всех крупных торговых центров ревизоры выписали больше 350 постановлений. Провалив тест на «Зимнюю вишню», до устранения всех нарушений закрылись торговый центр «Семь звезд», «Диамант на Комсомольской», кинотеатр «Киномакс», торговые центры «Зеленое кольцо», «Советский», рынок «Китай-город», детский комплекс «КиндерМОЛЛ».

Перед майскими праздниками сотрудники кинотеатра «Синема парк» заявили о своем открытии после профилактики. Вернуться к работе в ближайшие дни надеются владельцы торговых центров «Семь звезд», которые уже пытались убедить суд в устранении нарушений, и их коллеги из ТРЦ «Диамант на Комсомольской».