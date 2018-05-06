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«Предприниматели воют»: торговый центр Волгограда не дождался проверки ревизоров
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«Предприниматели воют»: торговый центр Волгограда не дождался проверки ревизоров 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
Торговый центр «Диамант» на Комсомольской из-за отложенного судебного заседания останется опечатанным еще на 10 дней.
— После проверки мы в ту же ночь исправили все нарушения в магазине техники на первом этаже, — рассказывает управляющая торговым центром «Диамант» Мира Лялина. — Нам сказали, что складские помещения должны быть отделены от торгового зала пожаробезопасной дверью. Арендатор убрал несколько складов — денег на 33 двери у них, к сожалению, нет. В ту же ночь мы поставили дверь и уже утром попросили прийти к нам с проверкой. Но пока ревизоры томят нас ожиданием. Судебное заседание отложено до 14 мая.
Арендаторы всех помещений, застыв в томительном ожидании, несут огромные убытки, уверена управляющая торговыми центрами.
— Люди кое-как простояли зиму в надежде на то, что весной рынок немного оживится и у них пойдет хоть какая-то торговля, — добавляет Мира Лялина. — Сейчас они завезли весенний товар, который покупается очень недолго, и узнали о закрытии торгового центра. Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба — в системе пожарной безопасности мы были уверены на 200%. Недавно к нам приехал коллега из Липецка. В их городе после проверки закрыли два этажа крупного торгового центра. Почему у нас навешивают ярлык на весь ТЦ, а не на один магазин, в котором нашли нарушения? Мы не московский торговый центр, и миллионной проходимости у нас нет.
На дверях торгового центра появилось объявление «Закрыто по техническим причинам». Вернуться к работе сотрудники «Диаманта» планировали уже на этой неделе — судебное заседание, на котором владельцы планировали рассказать о работе над ошибками, назначили на 4 мая.
В пятницу представители прокуратуры и МЧС предложили внести поправки в закон. По мнению надзорных органов, все торговые центры города стоит отнести к объектам с очень высокой степенью риска и вместо проверки раз в четыре года приходить с инспекциями каждый год. В прокуратуре уверены, что такие частые визиты проверяющих не станут кошмаром для волгоградского бизнеса.
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