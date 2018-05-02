Суд по интеллектуальным правам на CRISPR зашел в очередной тупик

Продолжающийся уже два года патентный спор о технологии генного редактирования при помощи системы CRISPR/Cas9 зашел в новый тупик. На этот группа из Калифорнийского университета оспорила предыдущее решение, заявив, что Патентный суд США ошибся, назвав изобретение их оппонентов «неочевидным». О новой стадии конфликта рассказывает сайт журнала Science.

28 июня 2012 года в журнале Science появилась первая статья, описывающая систему CRISPR у прокариот (безъядерных организмов) — аналог иммунитета у бактерий, благодаря которому можно вносить «разрезы» в нужных местах генома. Авторы статьи, Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета в Беркли и Эммануэль Шарпентье из Университета Умео Швеция ), с тех пор постоянно фигурируют в списках предполагаемых номинантов на Нобелевскую премию. Однако меньше чем через год другая научная группа из Института Брода применила технологию на клетках млекопитающих, о чем сообщила в том же журнале 15 февраля 2013 года.

Между научными группами началась тяжба за интеллектуальные права на технологии, к которой подключилась компания Cellectis, обладающая зонтичным (не подкрепленным практическими исследованиями) патентом в смежной сфере. В 2017 году первое решение суда было принято в пользу Института Брода.

На новом слушании, прошедшем 30 апреля 2018 года, представители Калифорнийского университета заявили, что в прошлый раз суд допустил ошибку с определением того, что можно считать изобретением. Законодательство США позволяет закрепить за собой права на патент, который подразумевает создание «неочевидной» технологии. Калифорнийский университет настаивает на том, что модификацию CRISPR, позволившую редактировать геном млекопитающих, неочевидной назвать нельзя. Напротив, оппоненты не предложили ничего принципиально нового и опирались на статью предшественников. По мнению заявителей, суд совершил ошибку, считая, что не было никакой гарантии, что эксперименты Института Брода увенчаются успехом.

Представители Калифорнийского университета призвали суд изменить предыдущее решение в пользу Института Брода на противоположное или пересмотреть дело снова. Юристы, опрошенные журналом Science, отметили, что аргументы Калифорнийского университета небезупречны, однако его представители делают все, что в их силах.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.