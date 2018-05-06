Публикуем праздничную программу Дня Победы в Нижнем Новгороде

Площадь Минина и Пожарского

10.00 Центром торжественных мероприятий по традиции станет площадь Минина и Пожарского — там строгим шагом пройдёт военный парад Победы. Сразу после него на территории Нижегородского Кремля состоится традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню с участием первых лиц города и ветеранов. Весь день на плошади Минина будет проходить большая концертная программа.

12:00 — Выставка военной бронетехники у стен Нижегородского Кремля.

Ровно в 19.00 Нижний Новгород присоединится к всероссийской минуте молчания как дань памяти миллионам погибшим в крупнейшей войне ХХ века.

В 22.00 на площади Минина и Пожарского состоится праздничный салют.

Бессмертный полк

Всероссийская акция «Бессмертный полк», год от года собирающая десятки тысяч нижегородцев, стартует в 11.00 от Верхне-Волжской набережной. Далее колонна участников пройдет по площади Минина и Пожарского, спустится по Зеленскому съезду на Нижне-Волжскую набережную и, завершится шествие в парке Победы. На всех участках пути будут звучать патриотические песни и мелодии военных лет.

Парк Победы

В парке Победы на Нижневолжской набережной весь день 9 мая будут проходить праздничные мероприятия: историческая выставка стрелкового оружия, выставка стендов о ветеранах 137-й Горьковской дивизии, выставка ВДВ, экскурсии по экспозиции военной техники, интерактивная площадка лагеря бойцов Красной Армии, выставка современных образцов военной техники, выставка ретро автомобилей, выступление клуба служебного собаководства, выступление «Центра культуры и боевых искусств Нихон Будокай».

12.00 — 12.10 Встреча участников акции «Бессмертный полк» на территории Парка Победы.

12.20 — 16.30 Концертная программа на главной сцене в Парке.

16.30 — 17.30 Военно-историческая реконструкция с привлечением военно-исторических клубов «НОВИК» и «Партизан».

14.00— 16.00 Полевая кухня: солдатская каша, чай, хлеб.

Технический музей

9.00 — 17.00 Праздничная программа у здания Нижегородских промыслов (ул. Б. Покровская, 43). Специально для праздника на этом месте будет расположена «живая» инсталляция, собранная из аутентичных и точно воспроизведенных предметов 40-ых г.г. ХХ века. : действующие приемники и граммофоны с пластинками, рупорный громкоговоритель. Здесь будут звучать граммофоны с песни военных лет, радиоприемник будет транслировать сообщения ТАСС апреля-мая 1945 года.

Гости программы смогут сфотографироваться с бойцами и офицерами Красной Армии, в аутентичную форму которых будут одеты сотрудники музея и волонтеры.

Непосредственно в Техническом музее к Дню Победы будет подготовлена экспозиция, представляющая предметы и инструменты, которые использовались в Красной армии.

Исторический парк « Россия — моя история»

10.00 до 16.00 конкурсы: детских рисунков «День Победы глазами ребенка», чтецов «Эхо войны», конкурс сочинений с презентациями «Они подарили нам мир» — о родных, прошедших боевой путь и все тяготы военной жизни; «Открытка на память», а также викторина для детей и взрослых «Держись, солдат!»

17.00 открытый урок из цикла «Лектория» «Краеведческая страница»: «Горький в годы Великой Отечественной войны».

Киноцентр «Рекорд»

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