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Озвучен маршрут «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде
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Озвучен маршрут «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Нижнем Новгороде по площади Минина и Пожарского 9 мая 2018 года. Об этом сообщает региональное отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Нижегородской области.
Сбор и построение колонны начнется в 09:00 на Верхневолжской набережной. Проход на набережную будет открыт с улиц Нестерова и Провиантская.
Маршрут движения колонны: улица Верхневолжская набережная — площадь Минина и Пожарского — Зеленский съезд — площадь Народного единства — улица Нижневолжская набережная — Парк Победы.
Шествие завершится в Парке Победы, где состоится праздничная программа.
Как рассказывал NN.ru, для участия в шествии «Бессмертный полк» нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя и прийти 9 мая на Верхневолжскую набережную. Список компаний, занимающихся изготовлением штендеров и фотографий, размещен в группах в соцсетях — http://vk.com/region52_polkrf и https://www.facebook.com/polkrf52.
Кроме этого, мы писали, что органы соцзащиты населения в Нижегородской области готовы бесплатно напечатать фотографии к акции «Бессмертный полк» формата А4 (размер альбомного листа). Для этого нужно обратиться в организацию по месту жительства.
В прошлом году больше 20 тысяч нижегородцев прошли 9 мая вслед за Парадом Победы по площади Минина и Пожарского в колонне «Бессмертный полк». Протяженность колонны составила 1,5 километра. В Нижегородской области в ряды полка встали 115 тысяч жителей.
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