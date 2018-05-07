Озвучен маршрут «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Нижнем Новгороде по площади Минина и Пожарского 9 мая 2018 года. Об этом сообщает региональное отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Нижегородской области.

Сбор и построение колонны начнется в 09:00 на Верхневолжской набережной. Проход на набережную будет открыт с улиц Нестерова и Провиантская.

Маршрут движения колонны: улица Верхневолжская набережная — площадь Минина и Пожарского — Зеленский съезд — площадь Народного единства — улица Нижневолжская набережная — Парк Победы.

Шествие завершится в Парке Победы, где состоится праздничная программа.

Как рассказывал NN.ru, для участия в шествии «Бессмертный полк» нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя и прийти 9 мая на Верхневолжскую набережную. Список компаний, занимающихся изготовлением штендеров и фотографий, размещен в группах в соцсетях — http://vk.com/region52_polkrf и https://www.facebook.com/polkrf52.

Кроме этого, мы писали, что органы соцзащиты населения в Нижегородской области готовы бесплатно напечатать фотографии к акции «Бессмертный полк» формата А4 (размер альбомного листа). Для этого нужно обратиться в организацию по месту жительства.

В прошлом году больше 20 тысяч нижегородцев прошли 9 мая вслед за Парадом Победы по площади Минина и Пожарского в колонне «Бессмертный полк». Протяженность колонны составила 1,5 километра. В Нижегородской области в ряды полка встали 115 тысяч жителей.