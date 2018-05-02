Cтал известен маршрут «Бессмертного полка» 9 мая

Фото vk.com/region52_polkrfCтал известен маршрут «Бессмертного полка» 9 маяШествие «Бессмертного полка» пройдет в Нижнем Новгороде по пл. Минина и Пожарского 9 мая. Об этом сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

В этом году в Нижнем Новгороде «Бессмертный полк» пройдет от Верхне-Волжской набережной до парка Победы на набережной Нижне-Волжской.

Сбор колонны назначен на 9.00 на Верхне-Волжской набережной. Проход к месту сбора будет открыт с улицы Нестерова и улицы Провиантской. Шествие двинется к площади Минина и Пожарского, затем по Зеленскому съезду на площадь Народного единства и по Нижне-Волжской набережной к парку Победы.