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Cтал известен маршрут «Бессмертного полка» 9 мая
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Cтал известен маршрут «Бессмертного полка» 9 мая 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото vk.com/region52_polkrfCтал известен маршрут «Бессмертного полка» 9 маяШествие «Бессмертного полка» пройдет в Нижнем Новгороде по пл. Минина и Пожарского 9 мая. Об этом сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.
В этом году в Нижнем Новгороде «Бессмертный полк» пройдет от Верхне-Волжской набережной до парка Победы на набережной Нижне-Волжской.
Сбор колонны назначен на 9.00 на Верхне-Волжской набережной. Проход к месту сбора будет открыт с улицы Нестерова и улицы Провиантской. Шествие двинется к площади Минина и Пожарского, затем по Зеленскому съезду на площадь Народного единства и по Нижне-Волжской набережной к парку Победы.
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