«Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде в 20 фотографиях

«Бессмертный полк» начал своё шествие по площади Минина и Пожарского в 11:00.

В акции принял участие также и глава региона Глеб Никитин вместе со своими родными.

Плакаты изготовлены по-разному — кто-то заказывал у профессионалов, а кто-то решил сделать сам.

Нижегородцы участвовали сегодня в акции почтения памяти участников Великой Отечественной войны при чистом небе. Как это символично.

Участники спускаются по Зеленскому съезду к площади Народного Единства.

Принимавшие участие в «Бессмертном полку» заняли всё свободное пространство по пути следования.

Помимо рядовых нижегородцев в мероприятии участвовали молодые люди из различных служб и отрядов.

По ходу шествия можно было заметить очень много детей, в том числе совсем маленьких. Многие из них сами несли плакаты своих прадедов.

Настрой в колонне был самый бодрый и весёлый! Нижегородцы шли и запевали песни, кричали «Ура!», общались друг с другом. Всё прошло в очень дружественной атмосфере.

В составе колонны «Бессмертного полка» не все шли с плакатами — многие просто шли рядом или наблюдали за участниками со стороны.

В «Бессмертном полку» участвовали нижегородские депутаты Госдумы РФ и Законодательного собрания области.

Нижегородцы участвуют в шествии «Бессмертного полка» уже шестой раз. В прошлом году их было свыше 20 тысяч, а в этом — все 30 тысяч. Надеемся, что с каждым последующим годов в Нижнем Новгороде и во всей России участников станет ещё больше.

Подробности празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде смотрите в онлайн-трансляции NN.ru.