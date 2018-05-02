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В посёлке Иноземцево на Ставрополье пропал человек
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В посёлке Иноземцево на Ставрополье пропал человек 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина пропал без вести в посёлке Иноземцево, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.
Полиция пытается установить местонахождение пропавшего.
Мужчину зовут Валентин Владимирович Гапоненко, он житель посёлка. Сообщается, что вечером 1 мая он вышел из дома и не вернулся. Есть данные, что возможна потеря памяти.
Приметы пропавшего: рост около 154 см, худощавого телосложения, на нижней губе шрам.
Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить об этом по телефонам «02» или «102» (если звонить с мобильного).
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