В посёлке Иноземцево на Ставрополье пропал человек

Полиция пытается установить местонахождение пропавшего.

Мужчину зовут Валентин Владимирович Гапоненко, он житель посёлка. Сообщается, что вечером 1 мая он вышел из дома и не вернулся. Есть данные, что возможна потеря памяти.

Приметы пропавшего: рост около 154 см, худощавого телосложения, на нижней губе шрам.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить об этом по телефонам «02» или «102» (если звонить с мобильного).