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Туры, фазаны, питоны: в бакинский зоопарк доставили новых животных
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Туры, фазаны, питоны: в бакинский зоопарк доставили новых животных 

Мир24 1 час назад
Новых животных доставили из Москвы в бакинский зоопарк — пару дагестанских туров, трех фазанов, мандаринок и коврового питона. За короткое время новоселы адаптировались к климату, передает «МИР 24».
«Животные все на обозрение. Мало кто спрятался. Иногда бывает в жару, в холод или дождь. Очень положительные впечатления», — сказали посетители зоопарка Алесандр и Андрей Жуковы.
Сейчас в зоопарке Баку содержатся более тысячи животных. В скором времени их переселят в новые вольеры.
Ранее из Ташкентского зоопарка в Баку привезли ламу, гривистого барана, розового пеликана, ворона и крупного филина.
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