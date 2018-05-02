Туры, фазаны, питоны: в бакинский зоопарк доставили новых животных

Новых животных доставили из Москвы в бакинский зоопарк — пару дагестанских туров, трех фазанов, мандаринок и коврового питона. За короткое время новоселы адаптировались к климату, передает «МИР 24».

«Животные все на обозрение. Мало кто спрятался. Иногда бывает в жару, в холод или дождь. Очень положительные впечатления», — сказали посетители зоопарка Алесандр и Андрей Жуковы

Сейчас в зоопарке Баку содержатся более тысячи животных. В скором времени их переселят в новые вольеры.

Ранее из Ташкентского зоопарка в Баку привезли ламу, гривистого барана, розового пеликана, ворона и крупного филина.

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