Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС планируется подписать 17 мая в Астане

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом Ираном будет подписано в ходе Астанинского экономического форума, который состоится в столице Казахстана 17-19 мая, сообщил в среду министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов. "Семнадцатого мая текущего года в Астане на площадке ежегодного Астанинского экономического форума планируется подписание временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном", — сказал Сулейменов на заседании правительства. Соглашение, как отмечается в материалах, распространенных среди журналистов, будет заключено на три года. Армения, ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия Белоруссия , Казахстан и Киргизия