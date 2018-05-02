Ещё
Взрыв на реке: в Холмогорском районе разобрались с ледяным затором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взрыв на реке: в Холмогорском районе разобрались с ледяным затором 

29.ru 20 минут назад
Фото: 29.ru
Голова ледохода на реке Северная Двина трое суток удерживалась в районе населенного пункта Челмохта-Сия. Зато растянулся больше чем на 30 км. Чтобы уровень воды не достиг отметки, при которой происходит разлив, специалисты областного Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты произвели несколько подрывов в месте затора, сообщает портал «Безопасность Архангельской области». Накануне утром затор прорвало, наблюдается снижение уровня воды. На реке Пинега ледоход развивается в среднем течении. В нижнем течении зафиксированы подвижки льда, разводья. Оживает лед в верхнем течении рек Мезень и Вашка, отмечаются подвижки льда.
На акватории порта Архангельск лед взломан искусственно. На Соломбальском рейде наблюдаются отдельные льдины. Неблагоприятных и опасных явлений на территории Архангельской области с ледоходом не выявлено.
29.ru: последние новости
Что нас ждет в мае: курортный сбор, подросший МРОТ, усиленная безопасность к ЧМ-2018 «За всю историю такого не было»: в Архангельской области прогульщика-единоросса лишили депутатской зарплаты Прыгали со скалы и стреляли: зампред правительства Поморья рассказала, как прошла «президентские курсы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум92
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»96
Военные корабли НАТО вошли в Черное море93
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео119
Успенская призналась в убийстве26
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
00:24
В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу
Политика
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение