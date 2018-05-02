Взрыв на реке: в Холмогорском районе разобрались с ледяным затором

Голова ледохода на реке Северная Двина трое суток удерживалась в районе населенного пункта Челмохта-Сия. Зато растянулся больше чем на 30 км. Чтобы уровень воды не достиг отметки, при которой происходит разлив, специалисты областного Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты произвели несколько подрывов в месте затора, сообщает портал «Безопасность Архангельской области». Накануне утром затор прорвало, наблюдается снижение уровня воды. На реке Пинега ледоход развивается в среднем течении. В нижнем течении зафиксированы подвижки льда, разводья. Оживает лед в верхнем течении рек Мезень и Вашка, отмечаются подвижки льда.