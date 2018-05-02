Миллиард жителей планеты живут без электричества

Всемирный банк назвал число жителей Земли, которые по‐прежнему не имеют доступа к электричеству. По данным доклада, это 13% населения планеты или миллиард человек. Об этом сообщило портал eg.ru.

В документе говорится, что большинство их них — жители деревень. Наиболее проблемными зонами являются страны Африки к югу от пустыни Сахара, а также Центральная и Южная Азия.

Несмотря на это, Всемирный банк отмечает снижение числа людей, которым приходится жить без электроэнергии. Согласно докладу, после 2010 года электрификация показала заметный рост. По оценке ВБ, если такая ситуация сохранится, то к 2030 году без электричества останутся «только» около 670 миллионов человек.

В документе также отмечается, что несколько десятков миллионов человек добывают электричество благодаря домашним системам, перерабатывающим солнечную энергию. Такие установки обычно входят в небольшие энергосети. Однако количество стран, практикующих подобные методы, крайне мало.

Четыре газопоршневые установки для выработки электричества планируют смонтировать на закрытом полигоне «Кучино» в Балашихе . Суммарно они смогут вырабатывать 2000

киловатт-час. Их планируется установить в 2019 году.