В Казани появится музей Коранов из коллекции муфтия Татарстана

"Многие священные для мусульман книги сегодня находятся в мечети «Тынычлык» города Казани . Не все экземпляры, которые у меня есть, представлены для осмотра. Для этого в мечети элементарно нет места", — сказал в четверг РИА Новости муфтий Самигуллин.

По его словам, идея создания Музея Корана из его собственной коллекции возникла во время недавней встречи с представителями Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ.

"Они подарили мне Коран с золотым покрытием и драгоценными камнями, а я сказал, что пора создавать Музей Корана. Идея была поддержана как на уровне муфтията, так и общественности", — сказал муфтий.

"В коллекции изданий Корана — старинные издания, в том числе выпущенные в Казани, Стамбуле Каире , Багдаде. Большинство книг коллекции — это подарки от политиков и монархов арабо-мусульманского мира", — отметил Самигуллин.

Как рассказал муфтий, ему «все же ближе» подарки от простых прихожан, ведь кто-то из них сохранил священное Писание в годы атеизма и борьбы с религией.

"Только за то, что Коран есть у тебя дома, могли отправить по этапу. Но народ больше боялся Всевышнего, чем тех, кто с Ним попытался бороться", — отметил Самигуллин.

Муфтий не исключает, что планируемая выставка может быть передвижной.