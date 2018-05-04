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В Казани появится музей Коранов из коллекции муфтия Татарстана
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В Казани появится музей Коранов из коллекции муфтия Татарстана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин планирует создание Музея Корана, который будет состоять из более сотни экземпляров священной для мусульман книги.
"Многие священные для мусульман книги сегодня находятся в мечети «Тынычлык» города Казани. Не все экземпляры, которые у меня есть, представлены для осмотра. Для этого в мечети элементарно нет места", — сказал в четверг РИА Новости муфтий Самигуллин.
По его словам, идея создания Музея Корана из его собственной коллекции возникла во время недавней встречи с представителями Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ.
"Они подарили мне Коран с золотым покрытием и драгоценными камнями, а я сказал, что пора создавать Музей Корана. Идея была поддержана как на уровне муфтията, так и общественности", — сказал муфтий.
"В коллекции изданий Корана — старинные издания, в том числе выпущенные в Казани, Стамбуле, Каире, Багдаде. Большинство книг коллекции — это подарки от политиков и монархов арабо-мусульманского мира", — отметил Самигуллин.
Как рассказал муфтий, ему «все же ближе» подарки от простых прихожан, ведь кто-то из них сохранил священное Писание в годы атеизма и борьбы с религией.
"Только за то, что Коран есть у тебя дома, могли отправить по этапу. Но народ больше боялся Всевышнего, чем тех, кто с Ним попытался бороться", — отметил Самигуллин.
Муфтий не исключает, что планируемая выставка может быть передвижной.
"Я был бы рад, если коллекцию Корана увидят не только в Татарстане, но и далеко за его пределами — Сибири, Урала, Центральной России и Северного Кавказа" — заключил муфтий Самигуллин.
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