В Ноябрьске коммунальные службы задают «тренд» на сапоги-болотники

Жители Ноябрьска посылают сигналы SOS в администрацию города. С приходом весны город в буквальном смысле тонет в ледяном океане из скопившегося за зиму снега и наледи.

В некоторых районов лужи превратились в моря. Однако даже в этой ситуации на улицах муниципалитета не видно снегоуборочной техники не считая одиноко курсирующего трактора. Перемена погоды только ухудшает ситуацию. 29 апреля 2018 года дождь лил целые сутки. Дождевой поток смыл верхушку наледи, заполнив тротуары глубокими лужами с сюрпризом: вверху вода по голень, на дне лёд. Обходные пути перекрыты рыхлым снегом, а у кромки асфальта наледь. Пешеходы ежедневно стоят перед выбором: упасть в лужу, застрять в сугробе или скатиться в туда же.

В последний день апреля погода преподнесла очередной сюрприз и добавила снега. Мокрые снежные хлопья пополнили запасы осадков, а первого мая ударили заморозки.

Теперь для хоккейного матча и детского чемпионата по фигурному катанию нет необходимости ехать в «Ледовы дворец». Весь город сплошной каток с вкраплением луж. Заодно можно организовать соревнования по нырянию в прорубь.

Весенние дороги в Ноябрьске

Коммунальщики на выходном, сотрудники окружной горячая линия по вывозу снега, которую создал губернатором после ЧП в Салехарде так, же на отдыхе. Ноябряне запасаются резиновыми сапогами и тренируют походку пингвина. Семенящий шаг единственный способ не упасть на ледяном полигоне, который напоминают улицы спальных районов города. Все помнят о том, что в травматологическое отделение на 5 этаже центральной городской больницы без лифта сложно попасть. Очереди, как во времена дефицита.

От безысходности горожане обращаются к помощи социальных сетей. В надежде, что прочтёт, кто-то из администрации и задаст насущные вопросы заместителю начальника управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта, энергетики и связи Сергею Пархомчуку.

«Ребенок не может перейти элементарно от школы к Зениту…надо болотники одевать…и эти прыгающие люди на пешеходниках…возле Райта, возле 2 школы, Зенит…ул. Ленина…и т.д.всех дорожников уволили в городе?где они?кто они?скоро жители с лопатами только остануться…дальнее смп заваливали снегом…кучи на пешеходниках…а про тротуары вообще разговора нет…хоть бы в городе прочистили…да уж!маленький город!ждем когда солнышко высушит и ветерок подует!аноним!»

Проблема с таянием снега возникает ежегодно. Почему нельзя во время вывезти снег? Почему нельзя помочь весне и не собрать растаявшую наледь? Почему нужно ждет заморозков, чтобы потом оглашать город характерным скрежетом об застывший лёд? У жителей города создаётся впечатление, что сотрудники управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта, энергетики и связи в городе не бывают и живут в параллельной реальности. Может в администрации есть специальная дверь в Нарнию, где ничего не видно и не слышно о реальности? Как бы там ни было, жителям приходиться самим ежедневно бороться с последствиями неожиданного для властьимущих явления.

«Согласна! Проблему с нечищенной массой на тротуарах озвучивала. Даже фото прилагала, но действий ни-ка-ких»! — делится попыткой повлиять на решение вопроса сотрудница коммунальной службы Светлана Белошицкая.

«Светлана, да чхать обслуж.организ. на наши просьбы и жалобы. Звонила я по указ.телефону.. на просьбу почистить дорогу, нагрубили и не отреагировали». — рассказывает об опыте обращения в управляющую компанию Виктория Перевишко.

«Почему в городском хозяйстве не следят за чистотой на дорогах и тротуарах? Наверное кто-то зарплату получает за эту «горе»-работу? Сегодня пройти невозможно по тротуарам, сплошной каток! От наледи тротуары совсем не чистят! А по дорогам воды сколько -, машины едут и только отбегай, чтобы не обрызгали! Возле светофоров лужи большие и грязь! Это наш город объявили в прошлом году лучшим в России по комфортному проживанию (вроде даже мнение горожан?)? Администрация города— бывает в городе?» — задаётся резоным вопросам пользователь под псевдонимом Инга Рузвельд.

«Дак каждый год одно и тоже! И любимая»Крепость +», так отчаянно рекламирующая свою порядочность— такая же песня! Под аркой второго дома просто проплыть и то по колено, во дворах тоже не чищено.. люди ведут детей в садик— как по минному полю! — расписывается в беспомощности коммунальных служб жительница города Татьяна Лиман.

«В пору вездеходы и снегоболотоходы покупать», — шутит Татьяна Галахова.

Ради справедливости стоит отметить, что чистка автомобильных дорог в холодное время велась безукоризненно. Ежедневно в 4 часа утра на дороги города выходили 4 снегоуборочные машины и проезжали весь город. Гладкие дороги выгодно отличались от засыпанного снегом тротуара. К концу апреля ни снега, ни льда на дорожном полотне не осталось.

Дворовый проезд в городе Ноябрьске

Со сменой погоды всю работу предприятия «Севердорстрой» занятого очисткой дорог испортила лень коммунальных служб ответственных за пешеходные дороги и дворовые проезды. Оттепель уровняла труд добросовестных подрядчиков и ленивых управляшек. Ледяные реки раскинулись везде. Теперь спасти город от потопа можно только совместными усилиями коммунальщиков и «Севердорстроя». Правда, для этого сами жители должны проявить инициативу и сорвать телефон своим управляющим компаниям. Иначе так и будем ждать, пока солнышко пригреет, и ветер разнесёт по городу прошлогоднюю пыль. Другого варианта, на мой взгляд у нас нет.

Источник фотографий: городское сообщество «Типичный Ноябрьск»