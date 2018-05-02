Путешествуем по России. Камень Синь-горюч на берегу Плещеева озера

«Живой камень», «бродячий камень»… Так наши предки называли валун на Плещеевом озере рядом с Переславлем-Залесским

Сейчас он больше известен как Синь-камень. Ежегодно прикоснуться к его магической энергии приезжают сотни паломников.

Синь-камень — монолитный валун, принесенный ледником из Скандинавии 30 тысяч лет назад. Длина камня — 2,9–3,1 м, ширина — 2,6 м, вес — около 12 т. Однако привлекают паломников не столько возраст и размеры валуна, сколько его чудодейственные «способности». Говорят, что он лечит бесплодие и другие болезни, дарит мужскую силу, исполняет желания. И вообще история этого удивительного камня овеяна многочисленными мифами и легендами.

Легенда первая

По преданию, изначально Синь-камень находился на вершине Ярилиной плеши (теперь ее называют Александровой горой). Первыми его обнаружили представители финского племени меря. Они устроили на вершине горы молельню. Камень же якобы считался сердцем бога Солнца, и вокруг него проводили различные ритуалы.

Потом в здешних краях поселились славяне. Есть предположение, что в этот период Синь-камень стал местом поклонения богу Велесу — покровителю скотоводов, землепашцев и врачевателей. Вера в чудодейственную силу камня была непоколебима. Язычники продолжали совершать к нему паломничество даже после принятия христианства на Руси. Никакие увещевания церкви и рассказы о том, что в камне живет «нечистая сила», не останавливали людей. Чтобы решить эту проблему, Синь-камень сбросили с горы. Во всяком случае, так гласит легенда. А затем «опальный» валун и вовсе зарыли в землю, выкопав глубокую яму и заровняв ее грунтом и дерном. Но это не помогло: спустя несколько лет Синь-камень вновь оказался на поверхности.

Легенда вторая

Однако на этом его приключения не закончились. В 1778 году было решено использовать Синь-камень под фундамент строившейся неподалеку церкви Святого Духа. Дело было зимой. Валун якобы водрузили на большие сани (хотя довольно трудно представить себе сани, которые смогли бы выдержать 12-тонную глыбу) и повезли по льду Плещеева озера к месту постройки. Но лед не выдержал такой огромной тяжести, треснул, и камень затонул на глубине примерно 1,5 метров. Через год рыбаки заметили, что он медленно перемещается в сторону берега, а спустя 70 лет валун вновь оказался на берегу, правда, чуть севернее своего прежнего местонахождения. Ученые объясняют эту «миграцию» весенними торосами, ураганным ветром и движением льдов, которые выдавили Синь-камень на берег. Но как бы там ни было, после этого события интерес к нему вновь невероятно вырос.

Хотите чуда?

Сегодня Синь-камень по неясным геологическим причинам погружается в землю, поэтому в наше время паломники могут видеть лишь верхнюю часть валуна (примерно 70 см над землей). А ведь еще каких-то 40–50 лет назад он возвышался почти в человеческий рост. Впрочем, это никак не сказывается на количестве желающих прикоснуться к чудодейственному камню и попросить его о помощи. Чтобы желание сбылось, нужно задобрить валун, поднеся ему в дар деньги или угощение. Вот почему на поверхности Синь-камня вы увидите леденцы и монетки. К ветвям стоящих неподалеку деревьев паломники привязывают ленточки, загадывая желания. Такие ленточки «на здоровье», «на богатство», «на любовь», «на счастье» продаются в сувенирных киосках при входе.

Очень популярен Синь-камень у молодоженов, ведь, по преданию, он избавляет от бесплодия. Вот почему у магического камня часто можно увидеть свадебные кортежи. Да и в любви он тоже помогает. Вспомните многочисленные заговоры на любовь. В них часто встречается выражение «Синь-горюч-камень». Вряд ли это случайное совпадение.

Говорят, если сесть на Синь-камень, то почувствуешь его тепло, а с ним — и часть его магической силы. Считается, что даже кратковременное пребывание в этом месте благотворно влияет на организм. А еще говорят, что добрым помыслам Синь-камень помогает, а дурные обращает.

Сам по себе Синь-камень имеет неравномерный серый оттенок. Но после дождя его мокрая поверхность действительно становится темно-синей, а в темноте, говорят, даже светится. Ученые объясняют это тем, что камень состоит из мелкозернистого кварц-биотитового сланца, поверхность которого преломляет и отражает свет.

Наши предки считали синим иссиня-черный цвет, относившийся к миру мертвых. Поэтому, по некоторым данным, Синь-камень символизировал переход между миром живых (явь — Ярилина плешь) и миром мертвых (навь — Плещеево озеро).

Как доехать

На автомобиле: от Москвы по Ярославскому шоссе до Переславля-Залесского (примерно 95 км). Далее повернуть налево по указателю «Синь-камень» и ехать еще около 5 км на северо-восток до деревни Городище.

На общественном транспорте: от Центрального автовокзала (ст. м. «Щелковская») до автовокзала «Переславль-Залесский». Время в пути — около 2,5 часов. От центра Переславля до Синего камня можно доехать на такси, а также на местном автобусе или маршрутке.