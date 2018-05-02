«Дочку» Lloyds Banking Group снова подозревают в мошенничестве

Компанию HBOS (оказывает банковские и страховые услуги), принадлежащую Lloyds Banking Group, снова подозревают в мошенничестве и отмывании денег по итогам проведенного расследования, арестов и приговоров шести сотрудникам HBOS в начале 2017 года, передает собкор Банки.ру Брюсселе . Британское агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) проведет предварительную следственную проверку в отношении HBOS в ответ на просьбу полиции долины Темзы (Thames Valley Police), сообщается в заявлении агенства.

Ряд компаний утверждает, что бывший сотрудник HBOS и его компаньоны изымали активы компании с помощью коррумпированных консультантов и отмывали средства. Речь может идти о миллионах фунтов стерлингов. Предварительное следствие должно определить, потребуется ли полное уголовное расследование по этому делу.

HBOS, когда-то крупнейший ипотечный кредитор Великобритании под брендами Halifax и Bank of Scotland, был спасен в 2008 году конкурирующей Lloyds Banking Group. Впоследствии Lloyds самому потребовалась 20-миллиардная финансовая (после покупки HBOS).

Банкиры HBOS направляли владельцев бизнеса за дорогостоящими консультациями в компанию Quayside Corporate Services, сделав это условием получения займов. У некоторых из них консалтинговая компания отбирала бизнес. Компания подкупала банкиров дизайнерскими часами и другими дорогими подарками.

В январе 2017 года было завершено первоначальное расследование против компании, а также вынесены судебные решения по случаям мошенничества с 2003 по 2008 годы. Lloyds выделил 100 млн фунтов стерлингов для компенсаций жертвам мошенничества (часть из этих компенсаций до сих пор не выплачена).