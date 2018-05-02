Волонтёры начали поиски веснушчатого мальчика в красной шапке

В селе Березиково возле Тогучина в Новосибирской области пропал 12-летний Егор Вагайцев — о поисках сообщили в поисковых отрядах «ДоброСпас-Новосибирск» и «Маяк». В последний раз его видели вечером 1 мая.

«Он гулял, шёл домой, в последний раз его видели в 10–11 часов вечера, — рассказал корреспонденту НГС координатор поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей. — Сейчас мы приехали на место, работаем. Будем прочёсывать территорию, сейчас приедет наш кинолог с собачкой».

По словам Алексея, на место приехали 15 волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск» и примерно столько же местных жителей, сбор волонтёров поискового отряда «Маяк» назначен на 17.30.

Как следует из ориентировки, Егор Вагайцев телосложения средней полноты, его рост — 115 см, лицо круглое с веснушками, глаза серые. Он был одет в красную вязаную шапку, спортивную синюю ветровку с белыми полосами, светло-голубые джинсы и оранжевую футболку.

Всех, кто что-то знает о месте нахождения мальчика, просят обратиться в полицию по номеру 112, к волонтёрам «ДоброСпас-Новосибирск» или «Маяк»: 8–903–904–6585, 8–953–887–1777, 8–951–387–0758, 8–951–393–0911.

В конце прошлой недели волонтёры сообщили о найденной школьнице — её жизни сейчас ничего не угрожает.