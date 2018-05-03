Жители Башкирии смогут наблюдать мощный метеорный поток

В ночь с 5 на 6 мая в небе над Башкирией будет виден метеорный поток Эта-Аквариды.

— Каждый год высокоактивный поток наблюдают с 19 апреля по 28 мая. Жители Башкирии смогут увидеть до 70 метеоров в час, — сообщают в уфимском городском планетарии.

Метеоры Эта-Аквариды очень шустрые — в атмосферу Земли они влетают со скоростью 66 километров в секунду, имеют белый цвет и оставляют за собой «хвосты».

Как рассказывают в планетарии, прародительницей Эта-Акварид является знаменитая комета Галлея. Впервые упоминания о ней встречаются в 240 году до нашей эры. К Солнцу комета возвращается каждые 75–76 лет. Отмечаются по меньшей мере 30 появлений кометы и почти всегда её свет в небе ознаменовывал драматические события: засуху, смерть императора, массовую гибель людей.

В планетарии говорят, что лучше всего метеорный поток наблюдать за городом. Правда, в этом году увидеть кометы может помешать луна, которая взойдёт в два часа ночи и засветит небо. Увидеть можно будет только самые яркие метеоры.