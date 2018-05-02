Тюменцы смогут увидят звездопад, рождённый кометой Галлея и насладиться парадом планет

Тюменским любителям астрономии май подарит звездопад, рождённый кометой Галлея и ещё парад планет на небе. По словам астронома-любителя Виталия Угренинова, горожане смогут наблюдать за парадом планет ранним утром 3 мая, а за метеорным потоком под названием майские Аквариды — 6 числа.

— Звездопад можно будет посмотреть в хорошую и безоблачную погоду. В этом году ожидается от 10 до 55 метеоров в час. Как и все метеорные потоки, Майские Аквариды нужно наблюдать вдали от ярких городских огней, — сказал 72.ru Виталий Угренинов.

Астрономы предупреждают тюменцев о том, что наблюдению за звездопадом может помешать Луна. В этот раз, говорит астроном, она будет почти полная сиять на небе, как очень яркий фонарь.

Под утро, третьего мая, ожидается парад планет.

Примерно с 3 часов утра над южной частью горизонта в один ряд выстроятся Марс, Сатурн, Луна и Юпитер. Это будет незабываемое зрелище, если погода не внесет свои коррективы и не помешает тюменцам понаблюдать за красотой в небе.