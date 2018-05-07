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Россия будет продавать за рубеж произведенные в Китае плавучие энергоблоки
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Россия будет продавать за рубеж произведенные в Китае плавучие энергоблоки 

News.ru 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Первый в мире российский плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», отправился из Балтийского завода в чукотский город Певек.
Директор по специальным проектам АО «Концерн Росэнергоатом» Павел Ипатов рассказал о дальнейшем развитие отрасли.
Недавно завершенное строительство этого уникального плавучего энергоблока является, по мнению Ипатова, историческим событием.
«Росэнергоатом» раскрыл тайну, что прежде чем прибыть на Чукотку, «Академик Ломоносов» отправится по Северному морскому пути в Мурманск на базу «Атомфлота».
Там в установку будет загружено ядерное топливо и именно здесь начнутся испытания, которые его протестируют для полноценной работы в Пелеке, вместо Билибинской АЭС.
Она скоро будет выведена из эксплуатации. Ожидается, что уже к концу 2019 года «Ломоносов» возьмётся за работу.
Ипатов подчеркнул, что на этом проект не заканчивается. Плавучие блоки и дальше будут создаваться для программ замещения старых АЭС.
Первоначально планировалось, что будет разработана цепная сеть ПЭБ, то есть когда один энергоблок уходит на ремонт, его замещает другой.
Представитель «Росэнергоатома» добавил, что для ускорения постройки новых энергоблоков производство может быть перенесено в Китай.
Так, первый ПЭБ из Поднебесной будет введен в эксплуатацию уже в 2021 году.
Также, по информации I Reactor, российские ПЭБы могут уйти на экспорт. Есть варианты продажи уже семи энергоблоков.
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