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Конвой остановил сближение «антиядерного» судна с российской плавучей АЭС
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Конвой остановил сближение «антиядерного» судна с российской плавучей АЭС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Новости судостроения
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конвойные суда предотвратили в Балтийском море в четверг попытку опасного сближения «антиядерного» судна с транспортируемым в Мурманск плавучим атомным энергоблоком «Академик Ломоносов», сообщил департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом».
"Третьего мая 2018 года у острова Борнхольм (Дания) российские суда конвоя, осуществляющего транспортировку плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», совместно с катерами береговой охраны Швеции и Дании предотвратили попытку опасного сближения с ПЭБ судна «Белуга-2» с группой антиядерных активистов на борту", — говорится в сообщении.
"Несмотря на инцидент, ПЭБ «Академик Ломоносов» будет доставлен, как и планировалось, сначала в Мурманск, а потом в Певек для снабжения электроэнергией жителей и предприятий Чукотского автономного округа. При этом госкорпорация «Росатом» и концерн «Росэнергоатом» открыты к сотрудничеству и конструктивному взаимодействию с заинтересованными сторонами по всем вопросам, связанным с безопасным и надежным использованием ядерных технологий", — отмечается в сообщении.
Плавучий энергоблок 28 апреля покинул место своего строительства "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) и направился по двухэтапному маршруту Санкт-Петербург-Мурманск-Певек. ПЭБ станет частью плавучей АЭС «Академик Ломоносов», которая предназначена для энерго— и теплоснабжения труднодоступных районов России. Осенью 2018 года в Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» (место приписки и постоянного базирования российских атомных ледоколов) запланирована загрузка ядерного топлива и начало пусковых операций. Летом 2019 года ПЭБ будет отбуксирован в место постоянного базирования — город Певек (Чукотский автономный округ), где сейчас создается необходимая береговая инфраструктура. В конце 2019 года планируется пуск энергоблока и его синхронизация с энергосистемой Чукотского автономного округа.
В караван российских судов входят буксиры «Умка», «Ясный» и спасательное судно «Спасатель Карев». Они осуществляют буксировку ПЭБ из Санкт-Петербурга в Мурманск. Буксировка ПЭБ к Мурманску займет около трёх недель. По дороге энергоблок проследует мимо территорий Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.
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