Из Петербурга в Мурманск буксируют первую в мире плавучую АЭС

Там, на специализированной базе «Атомфлота», в оба реактора будущей атомной теплоэлектростанции загрузят ядерное топливо и произведут физический пуск энергоустановки. После чего ПЭБ «Академик Ломоносов» переведут к месту предстоящей работы — в порт и одноименный поселок Певек на Чукотке.

Почему именно Певек выбран местом приписки для первого в своем роде «атома на плаву», какая подготовительная работа там ведется и почему предъявляются особые требования к буксировке морем такого объекта, мы уже рассказывали. Сегодня лишь вкратце напомним. Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», строительство которого было начато в 2007 году на "Севмаше" , а затем передано в Петербург , на "Балтийский завод" , должен заменить Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели.

В силу разных причин сроки сооружения первой плавучей АЭС несколько раз корректировались и по отношению к первоначально намеченному 2011 году сдвинулись вправо на 7-8 лет. На этот день завершен ключевой этап: плавучий энергоблок построен, испытан, в том числе на плаву. А его реакторы готовы к загрузке ядерного топлива. Но «операцию N1» решили проводить не в Петербурге, а в Мурманске . В морской практике не было прецедента, чтобы на буксире перемещали плавучий ядерно-энергетический объект. Атомный ледокол, лихтеровоз с атомным реактором — это все имело место. А несамоходная баржа с двумя ядерными реакторами — впервые.

Чтобы снять обеспокоенность наших европейских и, в частности, скандинавских соседей, в руководстве "Росатома" "Росэнергоатома" и «Атомфлота» пошли на жест доброй воли. Ядерное топливо в реакторы «Академика Ломоносова» не стали, как изначально планировалось, загружать в Петербурге, а перенесли эту и последующие операции в Мурманск.

— Через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря «Ломоносов» идет без «ядерной начинки» своих реакторов, — подчеркнул накануне директор департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.

И людей на борту ПЭБ на этом этапе буксировки (до Мурманска) нет. Все входы и выходы энергоблока задраены или даже заварены — как на случай штормовой погоды по пути следования, так и от любых попыток несанкционированного проникновения на борт «Академика Ломоносова». Организаторы этого перехода, не будем скрывать, предусмотрели и такую гипотетическую угрозу.

Несамоходная баржа с двумя ядерными реакторами — это впервые

Буксирный караван идет в сопровождении морского спасателя «Карев», а на его борту помимо собственного экипажа — сотрудники концерна «Росэнерогоатом», отвечающие за строительство плавучей АЭС, и специальное подразделение охраны. На момент подписания номера пройдено 450 морских миль, две тысячи еще впереди.

Первоначально ПЭБ «Академик Ломоносов» ожидали в Мурманске к 14-15 мая, но с учетом опыта первых дней буксировки стало понятно: приход на мурманскую базу «Атомфлота» возможен не ранее 20 мая.