Ещё
Из Петербурга в Мурманск буксируют первую в мире плавучую АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Петербурга в Мурманск буксируют первую в мире плавучую АЭС 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Там, на специализированной базе «Атомфлота», в оба реактора будущей атомной теплоэлектростанции загрузят ядерное топливо и произведут физический пуск энергоустановки. После чего ПЭБ «Академик Ломоносов» переведут к месту предстоящей работы — в порт и одноименный поселок Певек на Чукотке.
Почему именно Певек выбран местом приписки для первого в своем роде «атома на плаву», какая подготовительная работа там ведется и почему предъявляются особые требования к буксировке морем такого объекта, мы уже рассказывали. Сегодня лишь вкратце напомним. Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», строительство которого было начато в 2007 году на "Севмаше", а затем передано в Петербург, на "Балтийский завод", должен заменить Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели.
В силу разных причин сроки сооружения первой плавучей АЭС несколько раз корректировались и по отношению к первоначально намеченному 2011 году сдвинулись вправо на 7-8 лет. На этот день завершен ключевой этап: плавучий энергоблок построен, испытан, в том числе на плаву. А его реакторы готовы к загрузке ядерного топлива. Но «операцию N1» решили проводить не в Петербурге, а в Мурманске. В морской практике не было прецедента, чтобы на буксире перемещали плавучий ядерно-энергетический объект. Атомный ледокол, лихтеровоз с атомным реактором — это все имело место. А несамоходная баржа с двумя ядерными реакторами — впервые.
Чтобы снять обеспокоенность наших европейских и, в частности, скандинавских соседей, в руководстве "Росатома", "Росэнергоатома" и «Атомфлота» пошли на жест доброй воли. Ядерное топливо в реакторы «Академика Ломоносова» не стали, как изначально планировалось, загружать в Петербурге, а перенесли эту и последующие операции в Мурманск.
— Через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря «Ломоносов» идет без «ядерной начинки» своих реакторов, — подчеркнул накануне директор департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.
И людей на борту ПЭБ на этом этапе буксировки (до Мурманска) нет. Все входы и выходы энергоблока задраены или даже заварены — как на случай штормовой погоды по пути следования, так и от любых попыток несанкционированного проникновения на борт «Академика Ломоносова». Организаторы этого перехода, не будем скрывать, предусмотрели и такую гипотетическую угрозу.
Несамоходная баржа с двумя ядерными реакторами — это впервые
Буксирный караван идет в сопровождении морского спасателя «Карев», а на его борту помимо собственного экипажа — сотрудники концерна «Росэнерогоатом», отвечающие за строительство плавучей АЭС, и специальное подразделение охраны. На момент подписания номера пройдено 450 морских миль, две тысячи еще впереди.
Первоначально ПЭБ «Академик Ломоносов» ожидали в Мурманске к 14-15 мая, но с учетом опыта первых дней буксировки стало понятно: приход на мурманскую базу «Атомфлота» возможен не ранее 20 мая.
Российская Газета: последние новости
В России идет обсуждение программы модернизации электроэнергетики Медведев: Буду работать там, где смогу принести максимальную пользу Первые "прямые" договоры заработают в середине мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командир российского самолета умер по пути в Египет31
Мацейчука наказали58
Украина ввела новые санкции против России262
Умер легендарный советский певец171
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»233
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение