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«Академик Ломоносов»: первые 450 миль остались за кормой
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«Академик Ломоносов»: первые 450 миль остались за кормой 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
За четыре дня первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» оставил за кормой 450 миль. Два морских буксира со средней скоростью 4-5 узлов ведут его по заранее намеченному маршруту из Петербурга через Балтийское море, вокруг Скандинавии, к месту промежуточного базирования в Мурманске.
Как мы ранее сообщали, 29 апреля ПЭБ «Академик Ломоносов» покинул достроечную набережную Балтийского завода и по Неве был выведен речными буксирами в Финский залив. А оттуда, уже на 700-метровых тросах, последовал за морскими буксирами «Умка» и «Ясный» в открытое море.
— Через Балтику, Северное, Норвежское и Баренцево моря «Ломоносов» идет без «ядерной начинки» своих реакторов, — акцентировал важный момент директор департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.
И людей на борту ПЭБ на этом этапе буксировки (до Мурманска) нет. Все входы и выходы энергоблока задраены или даже заварены — как на случай штормовой погоды по пути следования, так и от любых попыток несанкционированного проникновения на борт «Академика Ломоносова». Организаторы этого перехода, не будем скрывать, предусмотрели и такую гипотетическую угрозу.
Буксирный караван идет в сопровождении морского спасателя «Карев», а на его борту помимо собственного экипажа — сотрудники концерна «Росэнерогоатом», отвечающие за строительство плавучей АЭС, и специальное подразделение охраны.
Как ранее сообщалось, весь комплекс буксировочных и маневровых услуг, связанных с переводом плавучего энергоблока из Петербурга на Север оказывает Морская спасательная служба «Росморречфлота». Первоначально ПЭБ «Академик Ломоносов» ожидали в Мурманске к 14-15 мая. Но с учетом опыта первых дней буксировки, график скорректировали: приход на мурманскую базу «Атомфлота» возможен не ранее 20 мая.
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