Елена Лукаш: Правда об «Одесской Хатыни» замалчивается, палачи на свободе

2 мая 2014 года. Одесская Хатынь.

Царствие небесное и вечный покой погибшим.

Публичное жестокое убийство людей.

Под прицелами видеокамер. С согласия власти.

Под восторженные аплодисменты и комментарии бесов.

Прошло уже 4 года. Результатов расследования нет.

Правда об Одесской Хатыни замалчивается и прячется.

Палачи на свободе. Заказчики в креслах.

Постоянные призывы международных организаций завершить расследование и покарать преступников игнорируются.

Причины понятны. Власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей.

Вот лишь несколько фраз из доклада ООН 2017 года:

«никто так и не привлечен к ответственности за гибель 48 человек. Следствие осуществляется избирательно, а в идущих судебных процессах продолжают иметь место неоправданные задержки и вмешательство»;

«активисты-сторонники единства Украины продолжают вмешиваться в независимую деятельность судей»;

«суд по делу об актах насилия 2 мая характеризуется существенными недочетами с точки зрения гарантий надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства».

Я верю: придет время, и палачи ответят за все свои преступления.

Перед судом Божьим и судом человеческим.

Зло не останется безнаказанным.