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Елена Лукаш: Правда об «Одесской Хатыни» замалчивается, палачи на свободе
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Елена Лукаш: Правда об «Одесской Хатыни» замалчивается, палачи на свободе 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: Украина.ру
2 мая 2014 года. Одесская Хатынь.
Царствие небесное и вечный покой погибшим.
Публичное жестокое убийство людей.
Под прицелами видеокамер. С согласия власти.
Под восторженные аплодисменты и комментарии бесов.
Прошло уже 4 года. Результатов расследования нет.
Правда об Одесской Хатыни замалчивается и прячется.
Палачи на свободе. Заказчики в креслах.
Постоянные призывы международных организаций завершить расследование и покарать преступников игнорируются.
Причины понятны. Власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей.
Вот лишь несколько фраз из доклада ООН 2017 года:
«никто так и не привлечен к ответственности за гибель 48 человек. Следствие осуществляется избирательно, а в идущих судебных процессах продолжают иметь место неоправданные задержки и вмешательство»;
«активисты-сторонники единства Украины продолжают вмешиваться в независимую деятельность судей»;
«суд по делу об актах насилия 2 мая характеризуется существенными недочетами с точки зрения гарантий надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства».
Я верю: придет время, и палачи ответят за все свои преступления.
Перед судом Божьим и судом человеческим.
Зло не останется безнаказанным.
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