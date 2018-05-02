Вьетнамская полиция арестовала «поставщиков невест» 

Вьетнамская полиция арестовала двух гражданок Вьетнама, поставлявших богатым китайцам бедных камбоджийских невест
44-летнии Нго Тхи Ван и Нго Тхай Гай предложили шестерым женщинам из бедных камбоджийских семей уехать в Китай за лучшей жизнью. Злоумышленницы заплатили 10 млн донгов ($437) за каждую женщину человеку, согласившемуся переправить их в Поднебесную, и по 500-1000 долларов семьям будущих невест.
Сутенера с женщинами задержали в аэропорту Сайгона, из которого он должен был вылететь в Китай через Ханой. Спасенным девушкам было от 17 до 32 лет.
Гендерный дисбаланс в Китае, правило одного ребенка и распространенность абортов из-за предпочтения мальчиков девочкам привели к избытку одиноких мужчин в стране. Состоятельные китайцы часто покупают камбоджиек и вьетнамок в качестве невест. Нередко девушки едут в соседнюю страну, чтобы заниматься там проституцией.
Источник: VnExpress