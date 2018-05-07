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Впервые на параде 9 мая в Новосибирске пройдут школьники из военно-патриотического клуба
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Впервые на параде 9 мая в Новосибирске пройдут школьники из военно-патриотического клуба 

ТАСС 12 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Впервые пешую колонну торжественного Парада Победы в Новосибирске возглавят юноши и девушки из военно-патриотического клуба. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"В Новосибирске на площади имени Ленина состоялась генеральная репетиция пеших расчетов и механизированной колонны к годовщине Дня Победы. Впервые торжественный парад возглавят юноши военно-патриотического клуба «Каравелла» и курсанты Новосибирского командного речного училища. Во время генеральной репетиции они продемонстрировали свои навыки слаженных действий в парадном строю", — сказали в пресс-службе.
Всего в праздничном мероприятии примут участие более 2 тыс. человек. «Центральный военный округ на параде представят свыше 1100 военнослужащих. Это личный состав соединений 41 общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в торжественном шествии примут участие представители Национальной гвардии, силовых структур и МЧС», — добавили в военном округе.
Как ранее сообщал ТАСС, в День Победы по главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники — бронированные автомобили «Тигр», тронетранспортеры, комплексы С-400, «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град», боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Кроме того, новосибирцы и гости города впервые увидят новейшие самоходные артиллерийские установки «Нона— СВК» и армейские мотовездеходы марки АМ-1.
ТАСС: последние новости
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