Впервые на параде 9 мая в Новосибирске пройдут школьники из военно-патриотического клуба

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Впервые пешую колонну торжественного Парада Победы в Новосибирске возглавят юноши и девушки из военно-патриотического клуба. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В Новосибирске на площади имени Ленина состоялась генеральная репетиция пеших расчетов и механизированной колонны к годовщине Дня Победы. Впервые торжественный парад возглавят юноши военно-патриотического клуба «Каравелла» и курсанты Новосибирского командного речного училища. Во время генеральной репетиции они продемонстрировали свои навыки слаженных действий в парадном строю", — сказали в пресс-службе.

Всего в праздничном мероприятии примут участие более 2 тыс. человек. «Центральный военный округ на параде представят свыше 1100 военнослужащих. Это личный состав соединений 41 общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в торжественном шествии примут участие представители Национальной гвардии, силовых структур и МЧС », — добавили в военном округе.

Как ранее сообщал ТАСС, в День Победы по главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники — бронированные автомобили «Тигр», тронетранспортеры, комплексы С-400, «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град», боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Кроме того, новосибирцы и гости города впервые увидят новейшие самоходные артиллерийские установки «Нона— СВК» и армейские мотовездеходы марки АМ-1.