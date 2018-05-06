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В Новосибирске состоялась первая совместная репетиция парада ко Дню Победы
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В Новосибирске состоялась первая совместная репетиция парада ко Дню Победы 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие ЦВО, юнармейцы, кадеты и представители силовых ведомств отрепетировали шествие торжественным маршем под сопровождение военного духового оркестра.
В Новосибирске прошла репетиция торжественного парада, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В столице региона впервые состоялась совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны.
Пешие колонны отработали слаженное взаимодействие во время приветствия командующего парадом и движение парадных коробок. Военнослужащие ЦВО, юнармейцы, кадеты и представители силовых ведомств отрепетировали шествие торжественным маршем под сопровождение военного духового оркестра. Безопасность во время тренировки обеспечили сотрудники военной полиции и МВД. Всего в параде принимают участие свыше 2000 человек.
Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, специально отреставрированный к торжественному мероприятию. Среди образцов военной техники также были представлены бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град», боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Новосибирцы и гости города впервые увидели новейшие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», а также современные военные мотовездеходы АМ-1. Всего было задействовано 39 единиц военной техники.
Как сообщалось ранее, генеральная репетиция к параду в Новосибирске состоится 7 мая в вечернее время.
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