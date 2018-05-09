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В Новосибирске прошел праздничный парад, посвященный 73 годовщине Дня Победы
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В Новосибирске прошел праздничный парад, посвященный 73 годовщине Дня Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, кадеты и представители силовых ведомств прошли торжественным маршем под сопровождение военного духового оркестра.
На площади им. Ленина в Новосибирске прошел торжественный парада пеших расчетов и механизированной колонны, посвященный 73 годовщине Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, кадеты и представители силовых ведомств прошли торжественным маршем под сопровождение военного духового оркестра. Военный парад сопровождался овациями многочисленных зрителей, которые пришли в этот день на праздничное мероприятие.
Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, специально отреставрированный к торжественному мероприятию. Среди образцов военной техники также были представлены бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град», боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс».
Новосибирцы и гости города впервые увидели новейшие самоходные артиллерийские установки «НОНА-СВК», а также современные военные мотовездеходы АМ-1. Всего было задействовано 39 единиц военной техники.
Безопасность во время проведения праздничного парада обеспечили сотрудники военной полиции и МВД. Всего в параде приняли участие свыше 2000 человек.
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