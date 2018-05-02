В Новосибирске 5 мая состоится первая совместная репетиция парада, посвященному 73 годовщине Дня Победы

Впервые состоятся совмещенные тренировки парада пеших расчетов и механизированной колонны.

5 и 7 мая в Новосибирске на площади имени Ленина пройдут совместные репетиции парада пеших расчетов и механизированной колонны к годовщине Дня Победы. Тренировки состоятся в дневное и вечернее время.

Центральный военный округ на параде представят свыше 1100 военнослужащих. Это личный состав соединений 41 общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири. А также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в торжественном шествии примут участие, представители Национальной гвардии, силовых структур, МЧС , кадеты и юнармейцы. Всего в параде примут участие более 2000 человек. В обеспечение тренировок и парада будут задействованы совместные экипажи военной полиции и сотрудников ДПС

Впервые состоятся совмещенные тренировки парада пеших расчетов и механизированной колонны. По главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники. Среди них бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град». Кроме того, новосибирцы и гости города впервые увидят новейшие самоходные артиллерийские установки «НОНА-СВК».