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В Новосибирске 5 мая состоится первая совместная репетиция парада, посвященному 73 годовщине Дня Победы
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В Новосибирске 5 мая состоится первая совместная репетиция парада, посвященному 73 годовщине Дня Победы 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые состоятся совмещенные тренировки парада пеших расчетов и механизированной колонны.
5 и 7 мая в Новосибирске на площади имени Ленина пройдут совместные репетиции парада пеших расчетов и механизированной колонны к годовщине Дня Победы. Тренировки состоятся в дневное и вечернее время.
Центральный военный округ на параде представят свыше 1100 военнослужащих. Это личный состав соединений 41 общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири. А также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в торжественном шествии примут участие, представители Национальной гвардии, силовых структур, МЧС, кадеты и юнармейцы. Всего в параде примут участие более 2000 человек. В обеспечение тренировок и парада будут задействованы совместные экипажи военной полиции и сотрудников ДПС.
Впервые состоятся совмещенные тренировки парада пеших расчетов и механизированной колонны. По главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники. Среди них бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град». Кроме того, новосибирцы и гости города впервые увидят новейшие самоходные артиллерийские установки «НОНА-СВК».
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