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Снова перекроют: Новосибирск ждёт вторая репетиция парада
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Снова перекроют: Новосибирск ждёт вторая репетиция парада 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером, 7 мая, в центре Новосибирска пройдёт вторая репетиция военного парада.
«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Центр города, в частности, участки на Красном проспекте, Октябрьской и Вокзальной магистрали, улице Орджоникидзе и других улицах перекроют с 18:00 до 22:30.
Первая репетиция парада была на выходных — она состоялась утром 5 мая.
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