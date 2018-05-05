По центру Новосибирска проехали военные машины

Сегодня 5 мая в военные вышли на улицу Красный проспект для репетиции праздничного Парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города.

Движение по Красному проспекту перекрыто с 7:30 до 15:30. Следующая репетиция Парада Победы пройдёт уже в понедельник, 7 мая. Полную схему перекрытия улиц можно посмотреть здесь.

Подготовка к празднику началась ещё вчера днём — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.

НГС. НОВОСТИ постарались для вас запечатлеть самые яркие моменты репетиции, которая всё ещё идёт в центре Новосибирска . Те, кто хочет всё увидеть своими глазами стоит поторопиться — репетиции проходят напротив Оперного театра.

Кто сказал, что защищать родину могут только мужчины? Посмотрите, сколько сколько девушек и девочек маршируют строем.

Боевая техника к празднику готова!

К сожалению, в этот субботний день в Новосибирске дождливо — поэтому не так много горожан пришли в центр, наблюдать за репетицией.