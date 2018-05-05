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По центру Новосибирска проехали военные машины
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По центру Новосибирска проехали военные машины 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня 5 мая в военные вышли на улицу Красный проспект для репетиции праздничного Парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города.
Движение по Красному проспекту перекрыто с 7:30 до 15:30. Следующая репетиция Парада Победы пройдёт уже в понедельник, 7 мая. Полную схему перекрытия улиц можно посмотреть здесь.
Подготовка к празднику началась ещё вчера днём — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.
НГС. НОВОСТИ постарались для вас запечатлеть самые яркие моменты репетиции, которая всё ещё идёт в центре Новосибирска. Те, кто хочет всё увидеть своими глазами стоит поторопиться — репетиции проходят напротив Оперного театра.
Кто сказал, что защищать родину могут только мужчины? Посмотрите, сколько сколько девушек и девочек маршируют строем.
Боевая техника к празднику готова!
К сожалению, в этот субботний день в Новосибирске дождливо — поэтому не так много горожан пришли в центр, наблюдать за репетицией.
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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