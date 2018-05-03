Новосибирск перекроют с утра: город ждут репетиции Парада Победы 

Военные запланировали на Красном проспекте в Новосибирске две репетиции Парада Победы.
«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
5 мая, в субботу, движение перекроют с 7 утра до 15:30, а 7 мая, в понедельник, — с с 18:00 до 22:30.
НГС публикует схему перекрытий на Красном проспекте:
8 мая город тоже ждут небольшие перекрытия.
В середине апреля военные провели на аэродроме в Толмачёво первую тренировку механизированной колонны для парада. Она проедет по площади Ленина в День Победы. В ней приняли участие военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.