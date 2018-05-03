Новосибирск перекроют с утра: город ждут репетиции Парада Победы

Военные запланировали на Красном проспекте в Новосибирске две репетиции Парада Победы.

«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

5 мая, в субботу, движение перекроют с 7 утра до 15:30, а 7 мая, в понедельник, — с с 18:00 до 22:30.

НГС публикует схему перекрытий на Красном проспекте:

8 мая город тоже ждут небольшие перекрытия.